"الصحة العالمية" "ترجح" انتقال كورونا إلى الإنسان عبر حيوان وسيط

المصدر: بكين - أ ف ب

قالت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء إن انتقال فيروس كورونا المستجد من حيوان إلى آخر ومنه إلى الإنسان هي "أكثر الفرضيات ترجيحاً".

إلا أن بيتر بن امبارك، رئيس بعثة منظمة الصحة العالمية إلى ووهان مهد الوباء في وسط الصين، أوضح أن تلك الفرضية "تتطلب مزيدا من الأبحاث المحددة".

كما أعلن أن فرضية تسرب فيروس كورونا من مختبر "مستبعدة للغاية"، وذلك في ختام مهمة البعثة في المدينة الواقعة وسط الصين والتي أعلن فيها عن ظهور الفيروس للمرة الأولى.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب قد اتهمت مختبر العلوم الفيروسية في ووهان بأنه خلف تسرب الفيروس عرضا أو عمدا.

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