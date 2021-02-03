المصدر: كابول - رويترز

قُتل ثلاثة على الأقل وأصيب سبعة في سلسلة تفجيرات في أفغانستان، أمس، بعدما دعت دول غربية حركة «طالبان» إلى إنهاء العنف.

ووقع انفجار في كابول استهدف سيارة دفع رباعي وأسفر عن مقتل شخصين، كما وقع انفجاران آخران بالمدينة، أسفرا عن إصابات، واستهدفا سيارة جيب تابعة لقوة مكافحة المخدرات وأخرى مدنية. وقالت الشرطة إن الانفجارات الثلاثة تمت باستخدام قنابل لاصقة، فيما نفت «طالبان» علاقتها بانفجارات كابول. وفي مدينة جلال أباد بشرق البلاد قتل جندي، وأصيب اثنان في انفجار استهدف سيارتهم. ووقع انفجار آخر في إقليم باروان بوسط البلاد، استهدف مسؤولاً أمنياً.

وقال الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) وعدد من السفارات الغربية، في بيان قبل يومين، إن «طالبان» تتحمل مسؤولية معظم هذا العنف الموجه.

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