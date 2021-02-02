لقاح «سبوتنيك-في» الروسي فعال بنسبة تزيد عن 91 %

المصدر: باريس - أ ف ب

أظهرت نتائج نشرتها الثلاثاء مجلة «ذي لانسيت» الطبية وصادق عليها خبراء مستقلون أن لقاح سبوتنيك-في الروسي الذي اتهمت روسيا بانها لم تعتمد الشفافية بشأنه، فعال بنسبة 91.6% ضد «كوفيد-19» المصحوب بعوارض.

وقال أخصائيان بريطانيان هما البروفسور إيان جونز وبولي روي في تعليق مشترك ورد في دراسة ذي لانسيت إن «النتائج الواردة واضحة وتمت برهنة المبدأ العلمي الذي يقوم عليه اللقاح، ما يعني أن لقاحا إضافيا يمكن أن ينضم الآن إلى المعركة لخفض انتشار كوفيد-19».

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