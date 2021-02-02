الجيش اللبناني يوقف 18 شخصاً بتهمة الانضمام إلى «داعش»

المصدر: بيروت - د.ب.أ

أعلن الجيش اللبناني أنه أوقف خلال الأسبوعين الماضيين 18 شخصاً من اللبنانيين والسوريين في منطقة عرسال شرق لبنان، بتهم الانضواء في خلايا ترتبط بتنظيم «داعش» الإرهابي.

وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني، أمس: «أوقفت مديرية المخابرات في منطقة عرسال، نتيجة سلسلة عمليات ميدانية، خلال الأسبوعين الماضيين، مجموعة من 18 شخصاً من اللبنانيين والسوريين الذين ينضوون ضمن خلايا ترتبط بتنظيم داعش الإرهابي». واعترف الموقوفون، بحسب البيان بـ«تأييدهم وانتمائهم للتنظيم الإرهابي المذكور، ومتابعة إصداراته، والتخطيط للقيام بأعمال إرهابية». كما تم ضبط كمية من الأسلحة والذخائر. وكان الجيش اللبناني قد حرّر الجرود اللبنانية الشرقية من التنظيمات الإرهابية في نهاية أغسطس من عام 2017.

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