مصر ترشح أحمد أبوالغيط لولاية ثانية في الجامعة العربية

المصدر: القاهرة - أ ف ب

أعلنت مصر، اليوم السبت، ترشيح الأمين العام الحالي للجامعة العربية أحمد أبوالغيط لتولي ولاية ثانية مدتها خمس سنوات على رأس أبرز منظمة عربية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي في بيان إن الرئيس عبد الفتاح السيسي "وجه رسائل الى أشقائه القادة العرب عن اعتزامه إعادة ترشيح أحمد ابو الغيط أمينا عاما للجامعة العربية لفترة ثانية مدتها خمس سنوات والتطلع لدعم القادة لهذا الترشيح".

وتنتهي الولاية الأولى لأمين عام الجامعة العربية في 30 يونيو المقبل. ووفقا لميثاق ولوائح الجامعة العربية، يتم انتخاب أمين عام جديد في الدورة العادية لمجلس وزراء الخارجية العرب المقرر عقدها في مارس المقبل.

وانتخب أبوالغيط أمينا عاما للجامعة في الثالث من مارس 2016 خلفا لنبيل العربي الذي شغل المنصب لمدة خمس سنوات.

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