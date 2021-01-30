انفجار أمام السفارة الإسرائيلية في نيودلهي

المصدر: نيودلهي - وكالات

وقع انفجار أمام سفارة إسرائيل في نيودلهي، أمس، ما ألحق أضراراً بسيارات دون أن يوقع إصابات، حسبما أعلنت الشرطة الهندية.

وفُرض طوق أمني في محيط السفارة بعد وقوع الانفجار، وهرع عدد من عناصر الشرطة وخبراء تفكيك المتفجرات إلى المكان.

وذكر بيان للشرطة أن الانفجار نجم عن «عبوة بدائية الصنع ضعيفة جداً» حطمت نوافذ ثلاث سيارات مجاورة.

وأضاف البيان أن «الانطباعات الأولى تشير إلى محاولة خبيثة لخلق ضجة».

ووقع الانفجار على بعد أقل من كيلومترين من اجتماع بين رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيس رام ناث كوفيند، ومسؤولين آخرين.

وقال وزير الخارجية الهندي، س. جايشانكار، إنه تحدث مع نظيره الإسرائيلي جابي أشكينازي حول الانفجار. وكتب على «تويتر» «الموضوع قيد التحقيق، ولن ندخر جهداً في القبض على الجناة».

من جانبه، قال مسؤول إسرائيلي طالباً عدم نشر اسمه، إن إسرائيل تتعامل مع الانفجار قرب سفارتها كحادث إرهابي.

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