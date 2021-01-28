مجلس النواب الروسي يصادق على تمديد معاهدة «نيو ستارت»

المصدر: موسكو - أ.ف.ب

صادق مجلس النواب الروسي، أمس، على تمديد المعاهدة الجديدة للأسلحة الاستراتيجية (نيو ستارت)، لخمس سنوات، غداة التوصل إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة مع الولايات المتحدة.

أتى ذلك غداة أول اتصال بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأميركي الجديد جو بايدن. وكانت المفاوضات حول معاهدة «نيو ستارت» معطلة في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

وقال مجلس النواب، في بيان بعد موافقة النواب الحاضرين بالإجماع خلال جلسة عامة نقلها التلفزيون: «مدد الاتفاق بين موسكو وواشنطن لمدة خمس سنوات، حتى الخامس من فبراير 2026».

ويطرح النص، أيضاً، على مجلس الاتحاد.

وكان الرئيس بوتين عرض مشروع القانون، هذا مساء الثلاثاء، على مجلس النواب بعد الاتصال الهاتفي مع بايدن.

وأعلنت واشنطن وموسكو التوصل إلى «اتفاق مبدئي»، لتمديد المعاهدة التي تنتهي صلاحيتها في الخامس من فبراير.

ويشكل تمديد المعاهدة أول تقدم دبلوماسي بارز، منذ سنوات، بين الولايات المتحدة وروسيا، اللتين تراجعت العلاقات بينهما إلى أدنى مستوى لها منذ نهاية الحرب الباردة.

وتحدد هذه المعاهدة الموقعة عام 2010، والتي تعد آخر اتفاقية من هذا النوع بين الخصمين السابقين في الحرب الباردة، سقف ترسانتي القوتين النوويتين بـ1550 رأساً، في خفض نسبته 30% تقريباً، عن الحد السابق الذي وضع في 2002.

وتحدد، كذلك، عدد قاذفات القنابل والقاذفات الثقيلة بـ800، وهذا يكفي لتدمير الأرض مرات عدة.

وكانت إدارة ترامب تريد تمديداً مشروطاً لسنة، لإفساح المجال أمام التفاوض على اتفاق شامل أكثر يضم الصين.

وسحب ترامب الولايات المتحدة من ثلاثة اتفاقات دولية أساسية: الاتفاق النووي الإيراني، ومعاهدة الصواريخ البرية المتوسطة المدى، ومعاهدة السماء المفتوحة.

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