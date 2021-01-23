السعودية تتوقع علاقات ممتازة مع إدارة بايدن

المصدر: لندن - رويترز

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود اليوم السبت إن المملكة متفائلة بأن علاقتها بإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ستكون ممتازة، مضيفا أنها ستواصل التفاوض مع واشنطن بخصوص الاتفاق النووي الإيراني.

وعبر الوزير عن شعوره بالتفاؤل في مقابلة مع قناة «العربية» وقال إن علاقات تاريخية صلبة ربطت السعودية بالإدارات الأميركية المختلفة مشيرا إلى أن الرياض ستواصل ذلك مع بايدن.

وقال الأمير فيصل إن الرياض ستواصل التشاور مع واشنطن بشأن الاتفاق النووي الإيراني الذي أبرم عام 2015، بين إيران وقوى دولية كبرى وانسحبت منه إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عام 2018.

وأضاف «أعتقد في الأساس سيكون (هناك)... تشاورا للوصول إلى اتفاق صلب قوي يتحمل الزمن ويتحمل أيضا عدم التزام إيران... فيكون (هناك) عوامل مراقبة قوية تسمح لنا بالتأكد من تطبيق أي اتفاق يتم الوصول إليه».

وكان بايدن قد قال إن واشنطن ستعود إلى الاتفاق إذا استأنفت طهران التزامها الصارم به.

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