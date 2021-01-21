محمد بن زايد: نتطلع للعمل مع الإدارة الأميركية الجديدة لتعزيز العلاقات بين بلدينا

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إن دولة الإمارات العربية المتحدة تتطلع للعمل مع الإدارة الأميركية الجديدة لتعزيز العلاقات الإستراتيجية بين البلدين.

وقال سموه بتغريدة نشرها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تمنياتنا للرئيس جو بايدن التوفيق في قيادة الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة نحو مزيد من التقدم والرخاء..ونتطلع للعمل مع الإدارة الجديدة لتعزيز العلاقات الإستراتيجية بين بلدينا، وتوسيع قاعدة المصالح المشتركة لمصلحة شعبينا، ودعم الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط".

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