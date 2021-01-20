ترامب يغادر مودعا: 4 سنوات «تمثل شرف العمر»

المصدر: متابعات ووكالات

غادر الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب البيت الأبيض، وذلك قبل وصول الرئيس المنتخب جو بايدن.

ورافق ترامب خلال المغادرة زوجته ميلانيا ترامب.

وكان في وداع ترامب بالبيت الأبيض عدد من الموظفين.

وقال ترامب في كلمة مقتضبة لمودعيه :"أربع سنوات رائعة تمثل «شرف العمر» وحققنا الكثير". وتمنى ترامب ألا يكون وداع البيت الأبيض لفترة طويلة.

وأضاف «سنعود بطريق أو بأخرى». ومن دون أن يسمي بايدن بالاسم، قال إنه يتمنى للإدارة الجديدة «حظا جيدا ونجاحا كبيرا».

وأكد ترامب أن الإنجازات التي حققتها إدارته «كانت مدهشة بكل المقاييس».

وتحدث ترامب في آخر كلمة له كرئيس للولايات المتحدة، عن بيانات الوظائف والمستويات التي وصلت لها أسواق الأسهم خلال إدارته، قبل أن تبدأ تداعيات جائحة «كورونا».

وأظهرت لقطات ترامب بصحبة زوجته ميلانيا مرتدين ملابس رسمية شتوية سوداء اللون وهما يخرجان من أحد أبواب البيت الأبيض، حيث ألقى كلمته الوداعية البسيطة قبل أن يصعد الاثنان إلى الطائرة.

وعلى باب الطائرة لوح ترامب وحده بيده نحو الصحافيين والعاملين في البيت الأبيض، وصعد بعدهما عدد من المساعدين ومعهم حقائب.

وقبل ذلك، أظهرت مشاهد فيديو عددا من مساعدي ترامب، وهم ينقلون أمتعة إلى المروحية، قبيل مغادرة الرئيس المكتب البيضاوي، الذي سيتسلمه الرئيس المنتخب جو بايدن.

واصطف عشرات الصحافيين والمصورين قرب أحد مداخل البيت الأبيض الذي يؤدي إلى الطائرة لالتقاط الصور الأخيرة لترامب.

وفرش الحرس الرئاسي في البيت الأبيض السجاد الأحمر من المدخل إلى بداية الحديقة، في تقليد تكريمي للرئيس الراحل عن المكتب.

وتنقل الطائرة الرئاسية ترامب إلى قاعدة أندروز الجوية قرب واشنطن، حيث من المقرر أن يسافر من هناك على متن الطائرة الرئاسية «إير فورس 1»، إلى ولاية فلوريدا.

وهذه هي المرة الأخيرة التي ستنقل الطائرة ترامب بصفته رئيسا للولايات المتحدة.









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