روسيا: لقاحنا الثاني ضد كورونا "فعال بنسبة 100%

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أعلنت روسيا، اليوم، أن لقاحها الثاني المضاد لفيروس كورونا المستجد أثبت فعاليته بنسبة 100%.

وكان نائب وزير الصحة الروسي فيكتور فيسينكو قد أكد في وقت سابق أن اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا "سبوتنيك في" أظهر فعاليته وسلامته على صحة الأشخاص.

يذكر أن لقاح "سبوتنيك-V" الروسي هو أول لقاح في العالم للوقاية من كورونا المستجد، سجلته وزارة الصحة الروسية في منتصف أغسطس الماضي.

وكانت السلطات الروسية قد سمحت في أواخر ديسمبر الماضي باستخدام لقاح "سبوتنيك في"، الذي طوره علماؤها ضد فيروس كورونا، مع الأشخاص فوق سن الستين.

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