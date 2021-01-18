اكتشاف سلالة جديدة لفيروس "كورونا" في ألمانيا

المصدر: متابعات - سمير سعيد

أكّدت صحيفة ''Merkur'' الألمانية، اكتشاف سلالة جديدة لفيروس كورونا المستجد، خلال الأسبوع المنقضي بأحد مستشفيات ولاية بافاريا.

وقال ''فرانز نيديربول'' مدير المستشفى، إن المختصين اكتشفوا السلالة الجديدة، التي هي عبارة عن طفرة في الفيروس، خلال اختبار عينات من بعض المرضى، بواسطة جهاز تحليل جديد حصلت عليه المؤسسة مؤخرا.

بعد اكتشاف هذا التحور في الفيروس، اتصل أطباء المستشفى بزملائهم من مستشفى "شاريتيه"، الذين أكدوا أن الحديث قد يدور عن نوع جديد من فيروس SARS-CoV-2.

ونقلت الصحيفة عن فرانز نيديربول، تأكيده أن مصدر هذه الطفرة لا يزال غامضا، وكذلك مدى عدوى النوع الجديد من الفيروس.

أشار إلى أنه تم اكتشاف 12 ألف طفرة في فيروس كورونا منذ بداية الوباء، وأنه، حتى الآن، لا يوجد سبب للاعتقاد بأن السلالة التي تم تحديدها حديثًا أكثر خطورة من السلالات الأخرى، لذلك لا يوجد سبب للذعر.

وأكد الأطباء في القولهم إنه لا يمكنهم في الوقت الراهن، تقديم معلومات دقيقة حول مواصفات هذه الطفرة التي تحتاج لدراسة إضافية. وقد تظهر التفاصيل في نهاية يناير.

وقال فرانز نيديربول: "منذ بداية انتشار الوباء، تم اكتشاف أكثر من 12 ألف تغيير في بنية الفيروس، في مختلف أنحاء العالم".

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