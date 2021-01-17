خلل بتطبيق إلكتروني يعرقل حملة تطعيمات «كوفيد-19» في الهند

المصدر: ساتارا-بوبانشوار‭ ‬- رويترز

تعثرت حملة التطعيم باللقاحات المضادة لـ«كوفيد-19» في الهند في أول أيامها بسبب خلل اعترى تطبيق (كو-وين) المستخدم في تنسيق الحملة، حسبما أفاد مسؤولين مشاركين في برنامج التطعيم.

وأطلق رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أمس السبت ما وصفته حكومته بأنه «أضخم برنامج تطعيمات في العالم» لمواجهة الوباء في الهند التي سجلت ثاني أكبر عدد من الإصابات في العالم بعد الولايات المتحدة.

ومن المفترض أن يفيد تطبيق (كو-وين) الذي طورته الحكومة من خلال تنبيه العاملين في قطاع الرعاية الصحية الذين يعملون على الخطوط الأمامية والمقرر أن يكونوا أول من يحصل على التطعيم، كما يتيح للمسؤولين أيضا متابعة الحملة وإدارتها.

إلا أن العديد من العاملين في قطاع الصحة، ممن كان يفترض لهم أن يحصلوا على اللقاحات، لم يتلقوا الرسالة أمس السبت حسبما قال مسؤول كبير في الإدارة الصحية بولاية مهاراشترا غرب البلاد.

وقال المسؤول لرويترز مشترطا عدم الإفصاح عن اسمه «خططنا لتطعيم 28500 شخص يوم السبت لكننا لم ننجز سوى 18328 تطعيما بسبب خلل في تطبيق كو-وين».

وولاية مهاراشترا هي أكثر ولايات الهند تضررا من الوباء وفيها مدينة مومباي المركز المالي في البلاد.

وكانت الهند تستهدف تطعيم أكثر من 300 ألف شخص في اليوم الأول من الحملة، إلا أن البيانات أظهرت أن العدد بلغ 191181 شخصا فقط أمس السبت.

وفي ولاية أوديشا بشرق البلاد، قال مسؤولون إنهم أجبروا على استخدام مطبوعات ورقية بسبب مشكلات واجهتهم في التطبيق.

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