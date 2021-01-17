"وزارة الخارجية" تتقدم بصادق التعازي إلى روسيا في وفاة سفيرها لدى الدولة

المصدر: أبوظبي - وام

أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن خالص تعازيها إلى جمهورية روسيا الاتحادية، بوفاة السفير الروسي المفوض فوق العادة لدى الدولة سيرجي كوزنيتسوف.

وأعربت الوزارة في بيان لها، عن تقديرها العميق لجهود كوزنيتسوف الدؤوبة لتعزيز أواصر التضامن والصداقة بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية خلال فترة عمله، مشيرة إلى التقدم الكبير الذي تم احرازه في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين بالقطاعات المختلفة في السنوات الأخيرة.

كما أعربت الوزارة عن تعازيها الحارة لعائلة السفير ولزملائه.

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