حريق يترك 3000 من مسلمي الروهينغا بدون مأوى في مخيم ببنغلاديش

المصدر: دكا - د. ب. أ

شب حريق في أحد مخيمات اللاجئين في جنوب بنغلاديش ما أسفر عن بقاء أكثر ثلاثة آلاف من مسلمي الروهينغا بدون مأوى، بحسب مسؤولين.

وقال سيف الإسلام مسؤول الإدارة المحلية بمقاطعة كوكس بازار إن الحريق شب في مخيم نويابارا روهينغا في تيكناف بالمقاطعة في الصباح، ليأتي على أكثر من 500 منزل مؤقت وأغلبها مصنوعة من ألواح البامبو وألواح البولي إيثيلين.

وأضاف أنه لم يتم الإبلاغ عن إصابات بعد الحريق الذي استغرق من رجال الإطفاء أكثر من ساعة لإطفائه.

وقال سيف الإسلام إن سبب الحريق لم يتحدد بعد، مضيفا أن أكثر من ثلاثة آلاف شخص كانوا يعيشون في تلك الخيام.

وتستضيف بنغلاديش أكثر من مليون مسلم من الروهينغا في مخيمات لاجئين بمنطقة كوكس بازار في جنوب شرقي البلاد، بعد فرارهم من ميانمار.

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