الأردن يلغي حظر التجول أيام الجمعة بعد انخفاض إصابات «كوفيد-19»

المصدر: عمان - أ. ف. ب

اعلن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة الأربعاء أن حكومته ستعمل على إعادة فتح القطاعات بصورة تدريجية وستلغي حظر التجول أيام الجمعة مع الاستعداد لإعادة فتح المدارس بعد انخفاض معدل الإصابات ب«كوفيد-19».

وقال الخصاونة في كلمة في جلسة لمجلس النواب حصلت حكومته خلالها على ثقة 88 نائبا من أصل 130، إن «الحكومة ستعمل على إعادة فتح القطاعات بطريقة مدروسة تحمي المواطنين والاقتصاد الوطني».

وأضاف «من ضمن هذه الإجراءات وقف العمل بحظر التجول الشامل لأيام الجمعة واعتبارا من الأسبوع الحالي».

وأوضح أن «الحكومة تلتزم أن يكون التعليم وجاهيا داخل أسوار مدارسنا وبشكل تدريجي وفق بروتوكول صحي معلن اعتبارا من بداية الفصل الثاني» في فبراير المقبل.

وباشر الأردن الأربعاء حملة تلقيح ضد فيروس كورونا المستجد تستهدف في مرحلتها الأولى الكوادر الصحية ومن يعانون من أمراض مزمنة ومن تجاوزت أعمارهم الستين.

وأنخفض معدل الإصابات بالأردن خلال الأسابيع الماضية، فبعد أن سجل نحو ثمانية آلاف إصابة في منتصف نوفمبر عادت الإصابات لتنخفض وتسجل ما معدله نحو 1500 إصابة يومية خلال الأسبوعين الماضيين.

وسجل الأردن الأربعاء 15 وفاة و1122 إصابة.

وبالإجمال، سجل الأردن حتى الآن 310 آلاف و968 إصابة مؤكدة بالفيروس و4091 وفاة.

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