23 قتيلاً حصيلة الغارات الاسرائيلية على سورية

المصدر: بيروت - أ ف ب

أدت غارات شنتها، فجر الأربعاء، طائرات حربية إسرائيلية على مخازن أسلحة ومواقع عسكرية في شرق سورية إلى مقتل سبعة عسكريين سوريين و16 مقاتلاً في فصائل موالية لإيران، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد ومقره بريطانيا إن "القصف الإسرائيلي الثاني من نوعه على سورية خلال العام 2021 الجاري، قتل 23" شخصاً "بينهم سبعة (جنود) سوريين، والبقية من الفصائل الموالية لإيران".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news