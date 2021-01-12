الإمارات تنعى ضحايا الطائرة الإندونيسية المنكوبة

المصدر: أبوظبي - وام

قدمت دولة الإمارات خالص العزاء إلى جمهورية إندونيسيا في ضحايا تحطم طائرة الركاب، التابعة لشركة الخطوط الجوية «سريويجايا» الإندونيسية، عقب إقلاعها من العاصمة «جاكرتا»، يوم السبت الماضي.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان لها أمس، عن تضامنها ووقوفها إلى جانب إندونيسيا في هذا المصاب الجلل، معربة عن خالص مواساتها لحكومة إندونيسيا، ولأهالي وذوي الضحايا.

وذكرت وسائل إعلام إندونيسية أن جميع ركاب الطائرة لقوا حتفهم.

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