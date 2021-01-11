الهند تبدأ حملة التطعيم ضد «كورونا» السبت المقبل

المصدر: نيودلهي - وكالات

تعتزم الهند إطلاق واحدة من أكبر حملات التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في العالم، السبت المقبل، بهدف وقف انتشار الوباء الذي أصاب 10 ملايين و450 ألفاً و284 حالة داخل حدودها، ودفع اقتصادها إلى الركود.

واعتباراً من 16 يناير الجاري، ستبدأ الهند في إعطاء الجرعات الأولى من لقاح مضاد لمرض «كوفيد-19» لما يقرب من 30 مليون عامل رعاية صحية، وغيرهم من موظفي الخطوط الأمامية الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى، وفقاً لبيان لوزارة الصحة الهندية.

وأوضحت الوزارة أن برنامج التطعيم سيشمل 270 مليون شخص آخر، بما في ذلك كبار السن والأشخاص الذين يعانون أمراضاً عدة في المرحلة التالية.

وأعلنت الوزارة، أمس، تسجيل 18 ألفاً و645 حالة إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، كما تم تسجيل 201 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 150 ألفاً و999 حالة.

من جانب آخر، قال مسؤولون إن انفلونزا الطيور تتفشى بصورة سريعة في أنحاء الهند، حيث أكدت سبع ولايات وجود حالات إصابة، في حين تنتظر ولايات نتائج الاختبارات، في الوقت الذي فرضت فيه إجراءات لاحتواء الفيروس.

وكانت ولاية أوتار براديش، أحدث ولاية تسجل حالات إصابة بالفيروس، حيث تم إغلاق حديقة حيوانات في مدينة كانبور، عقب نفوق أربعة من الطيور واثنين من الببغاوات بسبب الفيروس.

وجرى تسجيل حالات مصابة بأنفلونزا الطيور في ولايات كيرالا وراجستان وهيماشال براديش وهاريانا وجوجارات، بحسب ما قالته الحكومة الاتحادية.

يشار إلى أن فيروس انفلونزا الطيور يصيب بصورة أساسية الطيور البرية والدواجن، ولكن يمكن أن يصيب الأشخاص الذين يتعاملون بصورة مباشرة مع الطيور المصابة.

منح الجرعات الأولى لـ 30 مليوناً من عاملي الخطوط الأمامية.

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