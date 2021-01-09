على غرار ترامب... رؤساء أميركيون لم يحضروا حفل التنصيب

المصدر: ترجمة: مكي معمري - عن «يو إس أيه توداي»

من خلال عدم حضوره حفل تنصيب الرئيس المنتخب، جو بايدن، فإن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، سوف يبتعد عن تقاليد البيت الأبيض. وسيصبح ترامب أول رئيس منتهية ولايته، يرفض حضور تنصيب خليفته، منذ عام 1869، عندما أقام الرئيس أندرو جونسون في البيت الأبيض بينما أدى يوليسيس غرانت، اليمين الدستورية ليكون الرئيس 18 للولايات المتحدة.

كما اختار الرئيسان جون آدامز، وابنه، جون كوينسي آدامز، عدم حضور حفل تنصيب الرئيسين الذين حلا مكانهما، وهما توماس جيفرسون وأندرو جاكسون. وكلاهما غادر واشنطن قبل المراسم.

1869: كان أندرو جونسون، وهو ديمقراطي من ولاية تينيسي، و يوليسيس غرانت، وهو جنرال جمهوري سابق في الحرب الأهلية، يحتقران بعضهما البعض.

ودعم غرانت إقالة جونسون. وبينما أدى الأخير اليمين الدستورية في مبنى الكونغرس، التقى جونسون بأعضاء مجلس الوزراء ووقع على مشاريع قوانين، بعد قرار في اللحظة الأخيرة بعدم الحضور.

ومن جانبه، رفض غرانت الركوب في مع جونسون في نفس العربة، من البيت الأبيض، إلى مبنى الكابيتول. وكانت الخطة أن يركبوا في عربتين منفصلتين. لكن عندما ظهر غرانت في البيت الأبيض، قبل 30 دقيقة من بداية الحفل، لم يخرج جونسون.

1801: غادر الرئيس جون آدامز البيت الأبيض قبل ساعات من حفل تنصيب خليفته، في 4 من مارس، وذلك احتجاجا على الطريقة التي جرت بها اختبار الرئيس الجديد. وتولى توماس جيفرسون الرئاسة في أجواء مشحونة.

1829: بعد 28 عاماً، غادر الرئيس جون كوينسي آدامز (ابن جون آدامز)، واشنطن في اليوم السابق لتنصيب أندرو جاكسون. وكانت انتخابات عام 1828 مثيرة للجدل.

1841: لم يحضر الرئيس مارتن فان بورين حفل تنصيب ويليام هنري هاريسون، ولكن لأسباب غير واضحة، وفقاً للمؤرخين. وعلى الرغم من فوز هاريسون على فان بورين في انتخاب عام 1840، إلا أنه كان هناك صداقة بين الرجلين.

1921: لم يحضر الرئيس وودرو ويلسون حفل تنصيب وارن جي هاردينغ بسبب سوء الحالة الصحية. لكن ويلسون سافر إلى مبنى الكابيتول بصحبة هاردينغ بالسيارة في عرض للانتقال السلمي للسلطة. ولم يكن ويلسون قد خاض الانتخابات.

1974: لم يكن الرئيس ريتشارد نيكسون - الذي استقال من البيت الأبيض - حاضراً بينما أدى الرئيس غيرالد فورد اليمين داخل البيت الأبيض.







تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news