الأردن يجيز الاستعمال الطارئ للقاح سينوفارم الصيني

المصدر: عمان - أ ف ب

منح الأردن ترخيصا طارئا لاستعمال لقاح "سينوفارم" الصيني المضاد لفيروس كورونا المستجد، ليصبح ثاني لقاح تتم إجازته بعد "فايزر-بيونتك" في الأردن، وفق ما أكد مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء الأردنية.

وقال مدير المؤسسة نزار المهيدات في تصريحات للتلفزيون الأردني، إن المؤسسة أجازت اللقاح بعد استكمال الوثائق المطلوبة لغايات الاستخدام الطارئ، مشيرا إلى أنه ثاني لقاح يتم إجازته من قبل المؤسسة لمكافحة فيروس كورونا.

وكانت المؤسسة العامة للغذاء والدواء في الأردن منحت منتصف الشهر الماضي ترخيصاً طارئاً لاستعمال لقاح "فايزر-بيونتك" لمكافحة انتشار وباء كوفيد-19.

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