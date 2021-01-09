خادم الحرمين الشريفين يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

المصدر: الرياض - واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

ورفع وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الذي قدم كل الدعم لكل ما فيه مصلحة المواطنين السعوديين والمقيمين على أرض المملكة العربية السعودية منذ بداية الجائحة وحتى الآن.

وقال وزير الصحة السعودي: "تلقى خادم الحرمين الشريفين، اللقاح، حرصاً منه سلمه الله على الوقاية من هذا الفيروس، وهذه المبادرة منه هي تأكيد على أن سياسة المملكة تكمن في الوقاية دائما قبل العلاج".

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