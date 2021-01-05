الحكومة الفلسطينية ترحب بتفاهمات إجراء أول انتخابات عامة منذ 2006

المصدر: رام الله - د.ب.أ

رحّبت الحكومة الفلسطينية، أمس، بالتفاهمات المعلن عنها لإجراء أول انتخابات فلسطينية عامة منذ عام 2006، مؤكدة جاهزيتها للتحضير للعملية الانتخابية.

وقال رئيس الحكومة، محمد اشتية، في افتتاح اجتماع مجلس الوزراء في مدينة رام الله، إن المجلس «يرحب بالتطورات الإيجابية على صعيد الانتخابات والمصالحة الفلسطينية المتمثلة بقبول حركة حماس إجراء الانتخابات بشكل متتالٍ». وأشار اشتية إلى إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عقب تسلمه رسالة خطية من «حماس»، الشروع في بدء الترتيبات اللازمة لإجراء الانتخابات العامة.

وأكد أن الحكومة «جاهزة لوضع كامل الإمكانات والجهود خلال المرحلة المقبلة للتحضير لعملية انتخابية طال انتظارها».

وقال: «نريد من الانتخابات أن تكون خاتمة لفصل الانقسام من تاريخ شعبنا وبداية ديمقراطية تمنح دفعة لمؤسساتنا ولقضيتنا نحو تحقيق تطلعات شعبنا في الاستقلال وإنهاء الاحتلال، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس».

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