السعودية: انتهاء تعليق الرحلات الجوية والدخول عبر المنافذ

المصدر: الرياض - وكالات

أعلنت المملكة العربية السعودية انتهاء العمل بالإجراءات الاحترازية في ما يخص تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين، والدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية، اعتباراً من صباح أمس. وقال مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية، في بيان صدر فجر أمس، إن هذا القرار يأتي إلحاقاً للبيانين الصادرين سابقاً بشأن انتشار نوع جديد متحور من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في عدد من الدول، وما تقرر من إجراءات احترازية بهذا الخصوص، وبناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن ما تم اتخاذه من إجراءات، فقد تقرر انتهاء العمل بالإجراءات الاحترازية، مع مراعاة أن يكون الدخول إلى المملكة في ما يخص غير المواطنين القادمين من المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا، ومن أي دولة أخرى تحددها وزارة الصحة، ينتشر فيها النوع الجديد المتحور من فيروس كورونا المستجد، مشروطاً بأن يقضي الراغب في الدخول مدة لا تقل عن 14 يوماً خارج الدولة المنتشر بها الفيروس المتحور قبل الدخول إلى المملكة، مع إجراء فحص (PCR) بعد انقضاء هذه المدة، يثبت خلوه من الإصابة بالفيروس، وأضاف المصدر أن المواطنين والمسموح لهم بالدخول في الحالات الإنسانية والضرورية، القادمين من الدول التي ينتشر فيها النوع الجديد المتحور من الفيروس، يتم حجرهم وفقاً لما أشير إليه أعلاه، في منازلهم تحت المراقبة لمدة 14 يوماً، مع إجراء فحصين بتقنية (PCR)، الأول بعد الوصول بما لا يزيد على 48 ساعة، والثاني قبل انتهاء الحجر في اليوم الـ13.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس، تسجيل سبع حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بـ«كورونا» إلى 6246 حالة.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 82 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 363 ألفاً و61 حالة.

إجمالي الإصابات في السعودية ارتفع إلى 363 ألفاً و61 حالة.

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