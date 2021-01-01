محمد بن راشد يؤكد أهمية التضامن وتوحيد الجهود بين دول «مجلس التعاون»

المصدر: دبي - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في دبي، أمس، وزير خارجية دولة الكويت، الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، الذي سلم سموه رسالة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، من أخيه أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، تتعلق بالعلاقات الأخوية القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين، ومسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسبل توطيد الأواصر الأخوية بين دول وشعوب المجلس.

وتجاذب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ووزير خارجية دولة الكويت، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أطراف الحديث حول الأوضاع الراهنة في المنطقة، وسبل تعزيز السلام والاستقرار لدولها وشعوبها، من خلال التضامن، وتضافر كل الجهود المخلصة في دول مجلس التعاون، من أجل تحقيق الأهداف الوطنية، وآمال وتطلعات قادتها وشعوبها.

وأكد صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على أهمية التضامن وتوحيد الجهود بين دول المجلس، خصوصاً في هذه المرحلة التي تشهد فيها المنطقة تحديات كبيرة ومتعددة، وأن دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً تدعم كل جهد مخلص لتحقيق الأهداف الوطنية العليا لدول وشعوب المجلس.

كما استذكر سموه العلاقات التاريخية التي تجمع دولة الإمارات ودولة الكويت على جميع المستويات، مشيداً سموه بمناقب أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ودوره الريادي في رأب الصدع الخليجي والعربي، منذ كان وزيراً لخارجية دولة الكويت الشقيقة.

وأضاف سموه: «أن صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، خير خلف لخير سلف، ونستبشر وشعب الكويت بسموه خيراً وتفاؤلاً لما فيه مصلحة شعبه ودول وشعوب المجلس، ونتمنى له دوام الصحة والسعادة».

• محمد بن راشد أشاد بمناقب الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ودوره الريادي في رأب الصدع الخليجي والعربي.

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