6 إصابات بسلالة «كورونا» الجديدة في الهند

المصدر: نيودلهي - وكالات

أعلنت وزارة الصحة الهندية، أمس، أنها سجلت إصابة ستة أشخاص عادوا من بريطانيا في الأسابيع القليلة الماضية بسلالة جديدة شديدة العدوى من فيروس كورونا، على الرغم من أن البلد سجل أقل زيادة يومية في عدد الإصابات في ستة أشهر، وأوضحت الوزارة أن المرضى الستة معزولون. ويجري حالياً تعقب زملائهم المسافرين، كما تم وضع معارفهم المقربين في الحجز الصحي.

وأشارت الوزارة إلى أن الهند علقت جميع الرحلات القادمة من بريطانيا حتى نهاية الشهر، لكن نحو 33 ألف مسافر وصلوا في أواخر نوفمبر الماضي قبل سريان الحظر، وأوضحت أن الفحوص أثبتت إصابة 114 شخصاً من بين هؤلاء الوافدين بفيروس «كورونا»، وإن عيناتهم تخضع لفحص السلالة الجديدة التي اكتشفت حالات إصابة بها في أنحاء من أوروبا وآسيا. وتأتي الهند في المركز الثاني بعد الولايات المتحدة من حيث أكبر عدد للإصابات على مستوى العالم، حيث سجلت 10.22 ملايين حالة مؤكدة حتى الآن.

وأعلنت وزارة الصحة في بيان أمس، تسجيل 16432 إصابة جديدة بالفيروس، وهي أقل زيادة يومية للحالات منذ 25 يونيو الماضي، كما أعلنت الوزارة ارتفاع إجمالي حالات الوفاة بسبب الفيروس منذ ظهور الوباء وحتى الأمس إلى 148 ألفاً و153 حالة.

يشار إلى أن هذه ثالث مرة خلال شهر واحد تسجل فيها الهند حالات إصابة يومية بالفيروس أقل من 20 ألف حالة إصابة.

وتتوقع السلطات الصحية البدء في حملة تطعيم لنحو 300 مليون شخص مطلع الشهر المقبل، حيث من المتوقع أن يحصل معهد الأمصال الهندي، الذي يصنع اللقاح الذي ابتكرته جامعة أكسفورد، بالتعاون مع شركة أسترا زينيكا، على موافقة للاستخدام الطارئ في غضون أيام.

• الهند تسجل أقل زيادة يومية في حالات الإصابة منذ 25 يونيو الماضي.

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