عبدالله بن زايد يترأس وفد الدولة في الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة الخليجية بالرياض

المصدر: أبوظبي - وام

ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وفد الدولة المشارك في اجتماع الدورة الـ 146 للمجلس الوزاري التحضيرية للدورة الـ41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تعقد في الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة في الخامس من يناير 2021.

وبحث الاجتماع الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد وشارك فيه أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال في إطار التحضير لانعقاد القمة الخليجية في المملكة العربية السعودية الشقيقة الشهر المقبل.

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