فرنسا تبدأ التلقيح ضد فيروس كورونا الأحد المقبل

المصدر: باريس - أ ف ب

تبدأ فرنسا، المرحلة الأولى من حملة التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في فرنسا في دور للمسنين، الأحد المقبل، على أن تشمل "بضع عشرات من النزلاء"، وفق ما أعلن وزير الصحة اوليفييه فيران.

وقال الوزير إن الحملة "ستشمل أولا دارين أو ثلاث دور. واحدة من جهة باريس (تقع) على مسافة غير بعيدة من باريس، وأخرى من جهة بورغون فرانش-كونتيه، وربما ثالثة لا تزال قيد البحث"، موضحا أن الدفعة الأولى من اللقاحات ستُسلم السبت المقبل.

واوضح أن هناك كميات كبيرة من جرعات لقاح تحالف "فايزر-بيونتك" ستصل إلى فرنسا بحلول نهاية الشهر الجاري.

وردا على سؤال عن إمكان جعل اللقاح الزاميا لمن يرغب في التوجه إلى مطعم أو مكان عام، أجاب فيران بأن "التلقيح ضد فيروس كورونا لن يكون إلزاميا لا لاستخدام وسائل النقل العام ولا لدخول مطعم ولا طبعا للتوجه إلى العمل".

وتوفي 386 مصابا بكوفيد-19 في فرنسا خلال الساعات الـ24 الأخيرة، ما يرفع عدد المتوفين إلى 61 ألفا و702 منذ بدء تفشي الوباء، بحسب أرقام رسمية نشرت مساء أمس الثلاثاء.

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