بيونتك: لقاحنا تصدى لجميع سلالات فيروس كورونا

المصدر: برلين - وكالات

أعرب رئيس شركة "بيونتك" الألمانية، أوجور شاهين، عن ثقته في أن اللقاح الذي طورته شركته مع شركة "فايزر" الأميركية ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) سيكون فعالا أيضا ضد السلالة الجديدة للفيروس التي ظهرت في بريطانيا.

وصرح شاهين، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، بأن احتمال الفعالية مرتفع جدا من وجهة النظر العلمية. وقال: "لقد اختبرنا اللقاح بالفعل ضد نحو 20 سلالة مختلفة من الفيروس كانت شهدت طفرات أخرى. وقد نجحت الاستجابة المناعية الناتجة عن لقاحنا في التصدي لكافة سلالات الفيروس".

وأضاف شاهين أن الفيروس قد تحور الآن أكثر قليلا، مضيفاً: "علينا الآن اختباره بشكل فعلي. سيستغرق الأمر نحو أسبوعين. ورغم ذلك، فإننا واثقون من أن هذا لن يؤثر بشكل كبير على آلية العمل."

وأوضح شاهين أن مولد المضاد الذي تستخدمه الشركة، ومقرها ماينز، وشريكتها الأمريكية "فايزر" في لقاحهما ضد كورونا يتضمن أكثر من 1270 حمضا أمينيا، لافتا إلى أن تسعة منها فقط هي التي تحورت حتى الآن، أي أن هذا لا يمثل حتى 1%.

وتابع: "يتعامل لقاحنا مع كل البروتينات ويؤدي لاستجابات مناعية متعددة. ونتيجة لذلك، لدينا العديد من نقاط القوة بحيث يصعب على الفيروس الهروب. لكن هذا لا يعني أن السلالة الجديدة لن تكون مُضرّة".

وعلى صعيد ذي صلة، قال شاهين إن المدة الطويلة نسبيا للحصول على موافقة الاتحاد الأوروبي لم تؤثر على كمية جرعات اللقاح التي تنتجها الشركة. وتابع: "لقد خططنا مسبقا لتوزيع جرعات اللقاح، ونحن ملتزمون بذلك. ما تغير، بالطبع، هو العدد الذي يمكننا تسليمه هذا العام. ولكن بشكل عام، لن يتغير عدد الجرعات التي تعهدنا بتقديمها للاتحاد الأوروبي".

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