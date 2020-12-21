أوروبا تجيز استخدام لقاح فايزر المضاد لـ"كورونا"

المصدر: لاهاي - أ ف ب

أجازت الوكالة الأوروبية للأدوية، اليوم الاثنين، استخدام اللقاح الذي تنتجه شركتا "فايزر" الأميركية، و"بيونتك" الألمانية، المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ما يمهد للبدء بحملات التلقيح في الاتحاد الأوروبي قبل نهاية العام.

وقالت المديرة العامة للوكالة إيمير كوك في مؤتمر صحافي عبر الإنترنت: "يسرني أن أعلن أن اللجنة العلمية للوكالة الأوروبية للأدوية اجتمعت اليوم ووافقت على السماح بطرح اللقاح الذي طورته شركتا فايزر وبيونتك في سوق الاتحاد الأوروبي".

وأكدت دول تابعة للاتحاد الأوروبي، ومن بينها ألمانيا وفرنسا والنمسا وإيطاليا، في وقت سابق، أنها تعتزم بدء التطعيمات في 27 ديسمبر الجاري، مع سعي أوروبا للحاق بالولايات المتحدة وبريطانيا اللتان بدأت فيهما حملة التطعيمات في وقت سابق هذا الشهر.

وبحصوله على الموافقة من وكالة الأدوية الأوروبية، فإن الخطوة الأخيرة أمامه تتمثل في حصوله على الموافقة من المفوضية الأوروبية، التي يتوقع الحصول عليها خلال الأيام القادمة.

وتأتي الاستعدادات لطرح اللقاح في أوروبا مع رصد سلالة جديدة شديدة العدوى من فيروس كورونا في بريطانيا ما أحدث حالة من الفوضى وأدت إلى إغلاق طال 16 مليون شخص في إنجلترا، وأوقفت بعض الدول رحلاتها مع بريطانيا وأدى الأمر إلى تعطيل الحركة التجارية قبل عطلة عيد الميلاد.

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