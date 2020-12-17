بوتين: أنا لا أعمل لأبدو جميلاً فوق التل

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه لا يوجد ما يثير الدهشة في الظهور الدوري لأخبار سلبية في وسائل الإعلام عن حياة رئيس روسيا.

وأضاف بوتين خلال مؤتمر صحافي سنوي: "تحدث دائمًا، وستحدث دائمًا، وهذه المواجهة الإعلامية تحدث".

وأشار فلاديمير بوتين إلى ظهور ما يسمى بـ "التحقيقات" المختلفة بشأنه من قبل، مستذكرا الأحداث في القوقاز ومكافحة الإرهاب الدولي.

في الوقت نفسه، شدد الرئيس على أنه يعمل دائمًا بطريقة تؤدي إلى القيام بالأشياء الضرورية للبلد، وليس من أجل "الظهور بمظهر جميل فوق التل".

وتعليقًا على المنشورات الأخيرة حول دائرته المقربة، اعترف رئيس الدولة بأنه لا يمكنه إنهاء قراءة الأخبار المفبركة حول هذا الأمر.

وفي حديثه عن عملية تلقي صهره كيريل شامالوف كمية من أسهم شركة SIBUR للبيتروكيماويات، أشار الرئيس إلى أنه لا يوجد شيء غريب في هذا الموقف.

وقال بوتين: "نشرت الشركة بياناتها حول هذا الموضوع. وتبين أن هناك برامج تحفيزية للإدارة العليا، وأن السيد شمالوف، مثل غيره من الإدارة العليا، حصل على (الأسهم) وفقًا لقواعد موحدة".

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