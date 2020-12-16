بومبيو في الحجر بعد مخالطته شخصا مصابا بكوفيد-19

المصدر: واشنطن - أ ف ب

وضع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، نفسه في الحجر بعد مخالطته شخصاً مصاباً بكوفيد-19 على ما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية الأربعاء.

وقال ناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية إن الوزير "خضع لفحص أتت نتيجته سلبية".

وأضاف "لقد خالط شخصا مصابا بكوفيد-19" لم يكشف عن هويته احتراما "لخصوصيته".

وبموجب توصيات السلطات الصحية، سيكون بومبيو "في الحجر على أن يراقب وضعه عن كثب فريق طبي من وزارة الخارجية".

ووزير الخارجية هو أهم أعضاء الحكومة الأميركية والرابع في ترتيب خلافة الرئيس الأميركي في حال الاستقالة أو الإقالة أو الوفاة.

وأصيب الكثير من مسؤولي السلطة التنفيذية الأميركية بفيروس كورونا المستجد ولا سيما في البيت الأبيض حيث شخصت إصابة الرئيس دونالد ترامب وأدخل المستشفى مدة ثلاثة أيام في خضم الحملة الانتخابية.

وأصيب بالفيروس أيضا أفراد عدة من عائلته وعدد من مستشاريه.

وخفف ترامب مرارا من خطورة الجائحة وهو متحفظ جدا على وضع الكمامة.

ويظهر مايك بومبيو واضعا الكمامة في غالبية زياراته للخارج.

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