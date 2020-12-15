"الصحة العالمية": العلماء يبحثون تأثير "كورونا" المتحور في بريطانيا

المصدر: جنيف - د ب أ

أبلغت بريطانيا منظمة الصحة العالمية برصد تحور جديد لفيروس كورونا في البلاد، وقالت المنظمة إن العلماء سوف يعملون على دراسة ما إذا كان أكثر عدوى أو يسبب رد فعل مناعي مختلف.

وأضافت المنظمة أن السلطات البريطانية قالت إنه لا يوجد دليل حتى الآن على أن الفيروس المتحور مختلف عن الفيروسات الأخرى المنتشرة.

وأشارت المنظمة إلى أنه من الطبيعي تحور الفيروسات على مدار الوقت، مشيرة إلى أن معظم هذه التغيرات يكون لها تأثير محدود أو لا تأثير على انتقال الفيروس أو حدته.

وكان وزير الصحة البريطاني ماك هانكوك، قد حث المواطنين، أمس الاثنين، على توخي الحذر من الفيروس المتحور.

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