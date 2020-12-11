وسائل اعلام روسية: تفجير انتحاري أمام مبنى الأمن الفيدرالي جنوبي البلاد

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلنت وسائل اعلام روسية، اليوم، عن إصابة ستة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، في تفجير انتحاري أمام مبنى الأمن الفيدرالي جنوبي روسيا في جمهورية قرتشاي شيركيسيا.

ونقلت وكالة "انترفاكس" الروسية عن مصدر أمني وقوع انفجار نفذه انتحاري على الأغلب أمام مبنى الأمن الفيدرالي جنوبي روسيا.

وبحسب المصادر عينها فإن الحادث الذي وقع بقره تشاي شيركيسيا أسفر حتى اللحظة عن إصابة شخصين على الأقل جرى نقلهما لمستشفى قريب إضافة لمقتل المهاجم.

وأضاف المصدر:" وفقا للمعطيات الأولية، منفذ الانفجار وهو رجل مجهول، قتل على الفور. وجرى تطويق المكان وبدأت إجراءات إزالة الآثار والتحقيقات".

وبحسب المعلومات المتوفرة. فإن الشخص المجهول الذي فجر نفسه عند مدخل جهاز الأمن الفيدرالي ربما يكون منتميا لإحدى الجماعات المتطرفة.

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