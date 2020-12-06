محكمة أميركية تأمر بـ «حماية المهاجرين»

المصدر: واشنطن - رويترز

أمرت المحكمة الجزئية الأميركية في بروكلين، الحكومة الأميركية بإعادة فتح باب التقدم بطلبات لبرنامج يحمي من الترحيل، ويمنح تصاريح عمل لمئات الآلاف من المهاجرين الذين يعيشون في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، بعد وصولهم إلى الولايات المتحدة كأطفال.

وركز الإجراء الذي اتخذته المحكمة على البرنامج الذي أنشأه الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما في عام 2012، ومنعت المحكمة العليا محاولة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في عام 2017 لإنهاء البرنامج، لكن إدارته واصلت سياستها المتمثلة في عدم قبول الطلبات الجديدة للبرنامج.

وقال الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن، الذي يتولى منصبه في 20 يناير المقبل، إنه يعتزم استئناف البرنامج.

ووجهت المحكمة وزارة الأمن الداخلي بنشر إشعار عام على مواقعها الإلكترونية بحلول، الغد، معلنة قبولها التقدم بطلبات جديدة للبرنامج، كما أمرت المحكمة بأن يوضح الإشعار أن تصريح العمل بموجب البرنامج سيستمر لمدة عامين بدلاً من عام واحد.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news