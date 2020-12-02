مصادر: زعيم كوريا الشمالية تلقى لقاحاً صينياً ضد «كورونا»

المصدر: سيؤول - رويترز

قال محلل أميركي، نقلاً عن مصدرين في المخابرات اليابانية لم يسمهما، إن الصين قدمت لقاحاً تجريبياً ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، للزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، وعائلته، وقال خبير الشؤون الكورية الشمالية في مركز ناشيونال إنتريست البحثي في واشنطن، هاري كازيانيس، إن أفراد عائلة كيم، وعدداً من كبار مسؤولي كوريا الشمالية، تلقوا اللقاح.

وأوضح أنه لم تتضح هوية الشركة التي قدمت اللقاح لعائلة كيم، مضيفاً أنه تم تطعيم كيم جونج أون، وعدد من كبار المسؤولين الآخرين من عائلته، ومن شبكة القيادة، ضد فيروس كورونا خلال الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع الماضية، باستخدام لقاح محتمل قدمته الحكومة الصينية.

من جانبه، قال الخبير الطبي الأميركي، بيتر جيه هوتيز، إن ما لا يقل عن ثلاث شركات صينية تعكف على تطوير لقاح ضد فيروس كورونا، هي: «سينوفاك بيوتك»، و«كان سينو بايو»، و«سينوفارم جروب». وقالت «سينوفارم» إن قرابة مليون شخص في الصين استخدموا لقاحها المحتمل.

ولم تؤكد كوريا الشمالية أي حالات إصابة بفيروس كورونا، لكن المخابرات الكورية الجنوبية قالت إنه لا يمكن استبعاد حدوث تفشٍّ بها، نظراً للتبادل التجاري والبشري بينها وبين الصين، التي ظهر بها الوباء أولاً، قبل إغلاق الحدود أواخر يناير الماضي.

وقالت «مايكروسوفت»، الشهر الماضي، إن جماعتي اختراق إلكتروني من كوريا الشمالية، حاولتا التسلل إلى شبكة شركات تعكف على تطوير اللقاح في دول عدة، دون أن تحدد الشركات المستهدفة. وقالت مصادر لـ«رويترز» إن من بين هذه الشركات «أسترا زينيكا» البريطانية.

وذكرت المخابرات الكورية الجنوبية، الأسبوع الماضي، أنها أحبطت محاولات من كوريا الشمالية للتسلل إلى شركات تصنيع اللقاح في كوريا الجنوبية.

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