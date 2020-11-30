مؤسسة هندية تستعد لإنتاج لقاح مضاد لفيروس «كورونا»

المصدر: نيودلهي - وكالات

أعلنت مؤسسة هندية عملاقة أنها ستتقدم بطلب، في غضون أسبوعين، للحصول على ترخيص طارئ لإنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال الرئيس التنفيذي لـ«معهد أمصال الهند» (سيروم إنستتيوت أوف إنديا) الأكبر في إنتاج اللقاحات بالعالم، الذي يتخذ مدينة بيون الهندية مقراً، أدار بوناوالا، إن المعهد سيكون قادراً، اعتباراً من بداية عام 2021، على إنتاج ما لا يقل عن 100 مليون جرعة شهرياً من لقاح «كوفيشيلد» الذي طورته شركة «أسترازينكا» بالتعاون مع جامعة أكسفورد.

وجاء تصريح بوناوالا بعد زيارة للمعهد، قام بها رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، الذي تريد حكومته من 300 إلى 400 مليون جرعة بحلول يوليو من العام المقبل.

وكانت شركة الأدوية قد كشفت في البداية أن تجاربها أشارت إلى معدل نجاح للقاح بنسبة 70%، ثم أعلنت بعد ذلك أن النسبة قفزت إلى 90% عند إعطاء نصف جرعة أولية ثم جرعة كاملة.

وأشادت «أسترازينكا» وجامعة أكسفورد بلقاحهما، لكونه سيكون الأرخص بين اللقاحات الأخرى المنافسة، وتخزينه أسهل من أجل التوزيع، لسهولة التعامل معه في درجات حرارة أعلى.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة الهندية، أمس، تسجيل 41 ألفاً و 810 حالات إصابة جديدة بفيروس «كورونا» خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في الهند تسعة ملايين و392 ألفاً و919 حالة.

ونقلت شبكة «إن دي تي في» عن الوزارة، القول إنه تم تسجيل 496 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 136 ألفاً و696 حالة.

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مليون جرعة من لقاح «كوفيشيلد» سينتجها المعهد شهرياً.

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