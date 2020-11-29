1461 إصابة جديدة بـ «كورونا» في فلسطين

المصدر: رام الله - رويترز

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، أمس، تسجيل ‭‭1461‬‬ إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و15 حالة وفاة بين الفلسطينيين خلال الساعات الـ24 الماضية. وقالت الوزيرة إن قطاع غزة سجل أعلى عدد من الإصابات الجديدة بكورونا بواقع 827 إصابة. وأضافت أن 63 من المصابين يرقدون في العناية المكثفة بينهم 10 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي. وواصلت الحكومة الفلسطينية، أمس، فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية يستمر حتى صباح اليوم، ويتبعه إغلاق جزئي يمتد من الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباحاً بقية أيام الأسبوع، لمواجهة انتشار الفيروس. وتظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا بين الفلسطينيين منذ ظهور الجائحة بلغ 94882 إصابة، تعافى منها 75382 وتوفي 792.

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