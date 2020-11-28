طهران تتجه إلى رفع مستوى التصعيد مع واشنطن

المصدر: عن مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة - أبوظبي

رغم الإشارات الإيجابية، التي وجهها الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن إلى إيران، والتي تفيد سعيه لتأسيس قنوات تواصل جديدة معها، فإنها مازالت حريصة على رفع مستوى التصعيد، وهو ما يبدو جلياً في زيادة كمية اليورانيوم المخصب التي وصلت إلى 12 ضعف ما هو مسموح به في الاتفاق النووي، وضخ غاز اليورانيوم في أجهزة طرد مركزي أكثر تطوراً. وربما تحاول إيران، من خلال ذلك، رفع سقف المساومة مع إدارة بايدن القادمة، تمهيداً لإجراء مفاوضات قد يتم من خلالها الوصول إلى تفاهمات حول آليات عودة واشنطن للاتفاق النووي.

إجراءات متوازية

بدأت إيران، في الفترة الأخيرة، تتجه نحو رفع مستوى التصعيد مع الولايات المتحدة الأميركية، بالتوازي مع الحرص في الوقت ذاته على ترويج أن نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية لا تعنيها، ولن تؤثر في سياستها تجاه الملفات المختلفة.

ففي هذا السياق، أشارت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في 19 نوفمبر الجاري، إلى أن إيران لم تكتفِ بتركيب أجهزة طرد مركزي أكثر تطوراً في مفاعل ناتانز، من طراز «IR 2-M»، بل قامت بضخ غاز اليورانيوم في تلك الأجهزة، على نحو يمثل انتهاكاً جديداً للاتفاق النووي، الذي يقضي بحصر استخدام أجهزة الطرد المركزي في الطراز الأول فقط «IR 1».

وقد دفع ذلك فرنسا إلى التأكيد، في اليوم نفسه، على أن «البرنامج النووي الإيراني وصل إلى عتبة خطيرة، وبات أقل قابلية للمراقبة اليوم مما كان عليه بفعل اتفاق فيينا».

كما أكد قائد الحرس الثوري، حسين سلامي، بعد ذلك بيوم واحد، أن الحرس الثوري لن يتقيد بمنطقة جغرافية معينة للدفاع عن مصالح إيران، بعد أن قام بالإعلان عن بناء حاملة طائرات بدون طيار مزودة بقاذفات صواريخ.

أهداف عدة

قد يبدو ذلك متناقضاً مع الدعوات المباشرة التي وجهها بعض المسؤولين الإيرانيين إلى الرئيس الأميركي الجديد، جو بايدن، بتبني سياسة مختلفة عن تلك التي اتبعها الرئيس دونالد ترامب تجاه إيران، وتنفيذ مقاربة «العودة مقابل العودة»، التي أعلن عنها سابقاً، على غرار وزير الخارجية، محمد جواد ظريف، الذي أشار إلى إمكانية عودة إيران تلقائياً إلى الالتزام بتعهداتها في الاتفاق النووي في حالة رفع العقوبات الأميركية المفروضة عليها. لكن التمعن في مثل تلك الإجراءات، وتوقيت اتخاذها، يوحيان بأن إيران تسعى إلى الهدف ذاته، لكن عبر آلية مختلفة.

بمعنى آخر، إن إيران تسعى إلى التفاوض مع إدارة بايدن. وربما تكون قد حاولت اختبار هذا السياق حتى قبل وصوله إلى البيت الأبيض، حيث لا يمكن استبعاد أن تكون هناك اتصالات مبكرة بين الطرفين، على غرار ما حدث في مراحل سابقة مع إدارات أميركية مختلفة، وذلك لاستشراف المدى الذي يمكن أن يصل إليه الطرفان في التفاهمات حول الملفات الخلافية.

ومن هنا، فإن إيران تحاول تعزيز موقعها قبل الانخراط في أية اتصالات مباشرة أو غير مباشرة مع الإدارة الأميركية الجديدة، من أجل رفع سقف المساومة، وبالتالي الحصول على أكبر قدر من المكاسب، وفي الوقت نفسه تقديم أقل مستوى من التنازلات.

وربما تسعى طهران، في هذا السياق، إلى استدعاء خبرة مفاوضاتها السابقة مع إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، والتي سبقت الإعلان عن الوصول للاتفاق النووي بسنوات عدة. إذ إنها حرصت في تلك الفترة على رفع مستوى التصعيد، على المستويات المختلفة النووية والصاروخية والإقليمية.

ومن هنا، تشير اتجاهات عدة إلى أنه كلما حرصت طهران على التصعيد في فترات معينة، وعلى المستويات المختلفة، كلما كان ذلك مؤشراً إلى أنها تسعى إلى الوصول لتفاهمات مع واشنطن تحديداً.

ومن دون شك، فإن الأزمة الاقتصادية التي تواجهها طهران في الوقت الحالي ستمثل متغيراً أساسياً، ربما يكون له دور في تحديد نمط تعاملها مع الإدارة الأميركية الجديدة. إذ إن طهران تدرك أنها لن تستطيع تحمل تبعات العقوبات الأميركية المفروضة عليها لفترة طويلة، في ظل تآكل الاحتياطي النقدي، وتراجع الصادرات النفطية بشكل كبير. وبالتالي، فإنها تبدو مستعدة للانخراط في تفاهمات جديدة مع إدارة بايدن، لكنها ستكون حريصة على أن تكون مقتصرة على آليات عودة واشنطن للاتفاق النووي مقابل عودتها للالتزام بتعهداتها فيه.

دور «الباسدران»

قد يكون للحرس الثوري دور معاكس في هذا السياق. إذ ربما يسعى إلى مواصلة التصعيد في المرحلة القادمة، على الأقل إلى حين إجراء الانتخابات الرئاسية الإيرانية في 18 يونيو 2021، والتي يسعى من خلالها إلى دعم فرص أحد مرشحيه، أو على الأقل أحد المقربين منه، في الوصول إلى منصب الرئيس.

وبالطبع، فإن «الباسدران» سيحرص على تكثيف الحملة التي تشنها وسائل الإعلام القريبة منه، وتروج المخاطر الكامنة في التفاوض مع الولايات المتحدة الأميركية مجدداً. وقد كان لافتاً أن الدعوات للانتقام لمقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس، قاسم سليماني، بدأت تتزايد في الفترة الماضية، خصوصاً مع اقتراب حلول الذكرى الأولى لمقتله في 3 يناير المقبل، وهو ما لا ينفصل عن محاولات الحرس تأكيد نهجه المعارض لإعادة التفاوض مع واشنطن مجدداً.

انخراط محدود

يمكن القول بأن الضغوط المضادة التي تمارسها دوائر صنع القرار في طهران، بشأن التفاوض مع واشنطن في الفترة المقبلة، قد لا توفر خيارات عدة أمام القيادة الإيرانية، على نحو ربما يدفعها إلى تبني ما يسمى سياسة «الانخراط المحدود»، التي تقوم على قبول إجراء مفاوضات مع واشنطن فقط، حول كيفية عودتها إلى الاتفاق النووي، دون التطرق إلى الملفات الخلافية الأخرى، التي يبدو من الصعب أن تقدم طهران تنازلات رئيسة فيها على الأقل في المرحلة الحالية، وهو ما يفسر، أيضاً، أسباب حرصها على مواصلة التصعيد في هذه الملفات، خلال الفترة الحالية.

- إيران تسعى إلى التفاوض مع إدارة بايدن، وربما تكون قد حاولت اختبار هذا السياق حتى قبل وصوله إلى البيت الأبيض، حيث لا يمكن استبعاد أن تكون هناك اتصالات مبكرة بين الطرفين، على غرار ما حدث في مراحل سابقة مع إدارات أميركية مختلفة، وذلك لاستشراف المدى الذي يمكن أن يصل إليه الطرفان في التفاهمات حول الملفات الخلافية.

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