«كورونا» يتصدّر أسباب الوفاة في الاتحاد الأوروبي

المصدر: بروكسل - د.ب.أ

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورزولا فون دير لاين، أمس، إن مرض «كوفيد-19»، الناجم عن فيروس كورونا المستجد، كان السبب الرئيس للوفيات في الاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي، حيث أودى بحياة ما يقرب من 3000 شخص يومياً.

وصرحت فون دير لاين، في كلمة لأعضاء البرلمان الأوروبي في بروكسل، بأن «المستشفيات لاتزال تحت الضغط، وتعاني وحدات العناية المركزة أعباء زائدة، في بعض المناطق».

وفي حين أن عيد الميلاد (الكريسماس) هذا العام لن يكون عادياً، ويجب على الاتحاد الأوروبي أن يقاوم الرغبة في تخفيف تدابير احتواء الوباء بسرعة كبيرة، فإن هناك ضوءاً في نهاية النفق، حيث قالت رئيسة المفوضية الأوروبية: «قد يتم تطعيم أول المواطنين الأوروبيين، بالفعل، قبل نهاية ديسمبر».

وقالت السياسية الألمانية، فون دير لاين، إنه بعد أن أبلغ العديد من كبار منتجي اللقاحات المرشحة عن نتائج واعدة للتجارب السريرية: «يتعين على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الاستعداد - الاستعداد الآن»، لتوزيع ملايين الجرعات.

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