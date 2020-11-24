أوروبا تشتري 160 مليون جرعة من لقاح "موديرنا"

المصدر: بروكسل - أ ف ب

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، اليوم الثلاثاء، عقداً مع شركة موديرنا الأميركية للحصول على 160 مليون جرعة من لقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وهو سادس عقد يُبرمه الاتحاد الأوروبي مع مختبر.

وقالت فون دير لايين في مؤتمر صحافي: "يسرّني أن أعلن أننا سنصادق غداً على عقد جديد لتأمين لقاح آخر ضد كوفيد-19"، مشيرةً أيضاً إلى أن هناك عقداً سابعاً مقبلاً من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وقبل ذلك، سبق أن وقعت المفوضية الأوروبية خمسة عقود لطلبات مسبقة للقاحات مع شركة "أسترازينيكا" السويدية البريطانية وشركة "جونسون اند جونسون" الأميركية (400 مليون جرعة من كل من الشركتين) وتحالف شركتي "سانوفي" الفرنسية و"جي إس كيه" البريطانية (300 مليون جرعة) وتحالف "فايزر" الأميركية و"بايونتيك" الألمانية (300 مليون جرعة) ومختبر "كيورفاك" الألماني (405 مليون جرعة).

وتابعت فون دير لايين: "نعمل على تشكيل إحدى حوافظ اللقاحات المضادة لكوفيد-19 الأكثر كمالاً في العالم"، مضيفةً أن ذلك سيتيح للأوروبيين الوصول إلى اللقاحات الواعدة أثناء تطويرها.

ولن يتمّ تسليم اللقاحات إلا بعد إثبات أن هذه اللقاحات آمنة وفعّالة. وسيكون توزع أي لقاح معلّق خصوصاً بالضوء الأخضر من جانب الهيئة الناظمة للأدوية في الاتحاد، الوكالة الأوروبية للأدوية.

وتحدث الاتحاد الأوروبي حتى الآن عن "مطلع 2021" لبدء توفر أولى الجرعات.

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