تفكيك خلية إرهابية موالية لـ"داعش" في المغرب

المصدر: الرباط - وكالات

تمكنت السلطات الأمنية المغربية اليوم من تفكيك خلية إرهابية تتكون من ثلاثة عناصر موالين لتنظيم "داعش" الإرهابي.

وأوضح بيان صادر عن المكتب المركزي للأبحاث القضائية في المغرب، أن التحريات الأولية أكدت أن زعيم هذه الخلية قام مع مشاركيه بإعلان بيعتهم للتنظيم الإرهابي، وخططوا لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف زعزعة أمن واستقرار المغرب.

وأضاف البيان أن إجراءات البحث والتتبع أفادت بأن أفراد هذه الخلية الإرهابية، تتراوح أعمارهم ما بين 26 و28 سنة، وينشطون بمدينتي إنزكان وأيت ملول، وكانوا بصدد البحث عن أسلحة نارية ومواد ومستحضرات تدخل في صناعة العبوات الناسفة، وذلك بالموازاة مع إشادتهم بالعمليات الإرهابية لتنظيم "داعش" الإرهابي في عدد من الدول الأجنبية.

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