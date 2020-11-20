بايدن: علينا أن نتحرك الآن وإلا مات 400 ألف شخص بكورونا

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قال الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، الليوم: "علينا أن نتحرك الآن وإلا مات 400 ألف شخص بكورونا".. مضيفاً إنه "إذا لم نحصل على كل المعلومات فلن نتمكن من التحرك في مكافحة كورونا وأخذ الإجراءات بشأن التلقيح".

وأضاف بايدن، في خطابه الليلة: أنه "لسوء الحظ فإن فريقنا الانتقالي لا يملك بعد المعلومات الكافية بشأن فيروس كورونا".

وقال الرئيس الأميركي المنتخب: "مكافحة الجائحة تتطلب توحيد الصفوف وما نحتاج إليه هو كيفية التنسيق من أجل تطبيق خطتنا"، مؤكداً أنه يجب العمل على توزيع اللقاح بطريقة سليمة وآمنة ومجانية.

وأضاف بايدن "أنا لن أغلق الاقتصاد ولكن سأغلق فيروس كورونا.. وموقف ترامب من الانتخابات غير مسؤول بشكل كبير".

وطالب بايدن الحكومة الفدرالية بتقديم دعم مالي للولايات المتضررة، مؤكداً أنه اتفق مع الحكام على مكافحة كورونا بعيداً عن المواقف الإيديولوجية.

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