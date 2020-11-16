العراق يغلق المعابر الحدودية غير الرسمية

المصدر: بغداد - د ب أ

أعلن رئيس هيئة المنافذ الحدودية في العراق اللواء عمر عدنان، اليوم الاثنين، أن رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، وجه قيادة العمليات المشتركة بغلق المعابر الحدودية غير الرسمية.

ويهدف التحرك إلى إيقاف عمليات التهريب والإضرار بالاقتصاد الوطني وحماية المنتج المحلي.

جاء هذا بعد انعقاد الجلسة الاعتيادية الأولى لاجتماع مجلس الجهات غير المرتبطة بوزارة والهيئات المستقلة، والتي عقدت برئاسة الكاظمي.

وقال رئيس هيئة المنافذ الحدودية في تصريح صحافي إن "رئيس الوزراء أشاد بدور وأداء هيئة المنافذ الحدودية والإجراءات المتخذة لإحكام السيطرة وتعظيم الإيرادات الحكومية وتعزيز الموارد البشرية للهيئة.

وأضاف أن رئيس الوزراء أكد على أهمية "تطوير المنافذ الحدودية وتشجيع الاستثمار فيها، والإسراع في عملية أتمتة الإجراءات الجمركية للقضاء على الفساد الإداري والمالي".

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