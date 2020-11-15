الإمارات تشارك في منتدى باريس للسلام

المصدر: أبوظبي - وام

ترأس وزير دولة، زكي أنور نسيبة، وفد دولة الإمارات المشارك في منتدى باريس للسلام، الذي عُقد عن بُعد عبر الاتصال المرئي، من 11 إلى 13 نوفمبر الجاري، بحضور الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون. وناقش المشاركون الاستجابة العالمية لوباء «كوفيد-19»، والجهود المبذولة لتعزيز الانتعاش المستدام، كما تضمن المنتدى العديد من الجلسات والندوات والمشروعات حول مجموعة مختارة من المبادرات الحكومية، وتم التركيز على ثلاثة موضوعات رئيسة.

وتطرقت حلقات النقاش إلى أطر الحوكمة، والتعددية، والمدن المستدامة، والاستثمارات الإنسانية، وبرامج السلام والتنمية.

ويعد المنتدى حدثاً سنوياً يجمع مشاركين من المجتمع المدني والحكومة والقطاع الخاص، للتركيز على الحلول المبتكرة للمستقبل.

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