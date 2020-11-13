الصين تهنئ بايدن بفوزه في الانتخابات الأميركية

المصدر: بكين - د. ب. أ

قدمت الصين اليوم الجمعة التهاني للرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، ونائبته، كمالا هاريس، لتصبح واحدة من آخر الدول التي قدمت التهاني لهما على فوزهما في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية، وانغ وينبين في مؤتمر صحافي في بكين «كنا نتابع ردود الفعل على تلك الانتخابات الرئاسية الأميركية من داخل الولايات المتحدة والمجتمع الدولي».

وقال وانغ للصحافيين «إننا نحترم خيار الشعب الأميركي ونقدم التهاني للسيد بايدن والسيدة هاريس».

وكان وانغ قد تجنب في وقت سابق من الأسبوع تساؤلات بشأن الرئيس المنتخب، مشيرا إلى أن بكين «لاحظت أن السيد بايدن أعلن فوزه في الانتخابات وأن نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية سيتم تحديدها، طبقا للقوانين والإجراءات الأميركية».

يذكر أن دولا أخرى تبنت موقف «الانتظار والترقب». ولم تقدم الكثير من الدول بعد التهاني من بينها البرازيل والمكسيك وروسيا.

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