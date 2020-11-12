رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد والحكام يعزون ملك البحرين بوفاة خليفة بن سلمان

المصدر: المنامة - وكالات

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، برقية تعزية إلى أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة، بوفاة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس وزراء مملكة البحرين الشقيقة. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى ملك مملكة البحرين الشقيقة.

كما بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، ببرقيات تعزية مماثلة إلى ملك البحرين، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وكان الديوان الملكي البحريني نعى الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، الذي انتقل إلى جوار ربه، صباح أمس، في مستشفى مايو كلينك بالولايات المتحدة الأميركية، وذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) أن مراسم الدفن ستتم بعد وصول جثمانه إلى مملكة البحرين.

وأمر ملك البحرين، بإعلان الحداد الرسمي أسبوعاً، مع تنكيس الأعلام وتعطيل العمل في الدوائر الحكومية لمدة ثلاثة أيام.

ونعى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، معرباً باسمه ونيابة عن جميع منسوبي الأمانة العامة ومكاتبها وبعثاتها عن أحر التعازي والمواساة إلى ملك مملكة البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والشعب البحريني الكريم وأبناء دول المجلس كافة لهذا المصاب الجلل.

وقال إن دول مجلس التعاون فقدت بوفاة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة أحد أهم القادة، لما له من أدوار مشهودة في دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك وتعظيم مكتسبات شعوب دول المجلس، مشيداً بالسيرة العطرة للفقيد، والتي حفلت بالإنجازات العظيمة والمواقف المشرفة التي مكنت مملكة البحرين من تبوؤ مكانة دولية مرموقة.

مجلس التعاون الخليجي:

«الأمير خليفة بن سلمان له أدوار مشهودة في دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك».

البحرين تعلن الحداد الرسمي أسبوعاً، وتعطيل العمل في الدوائر الحكومية لمدة ثلاثة أيام.

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