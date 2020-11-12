الإمارات تدين الاعتداء الجبان على مقبرة لغير المسلمين في جدة

المصدر: عواصم - وكالات

دانت دولة الإمارات بشدة الاعتداء الجبان الذي استهدف مقبرة لغير المسلمين في مدينة جدة غرب المملكة العربية السعودية، وأدى إلى إصابة شخصين بجروح. وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذا العمل، الذي يتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية. وأكدت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطول أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. كما أعربت الوزارة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين. وكان المُتحدث الإعلامي لإمارة منطقة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، سلطان الدوسري، صرح بأن الجهات الأمنية باشرت، صباح أمس، التحقيق في حادثة اعتداء جبان أثناء حضور القنصل الفرنسي لمناسبة في محافظة جدة. وأضاف أن الحادث نتج عنه إصابة أحد موظفي القنصلية اليونانية، ورجل أمن سعودي، بإصابتين طفيفتين.

الحادث نتج عنه إصابة موظف بالقنصلية اليونانية ورجل أمن سعودي.

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