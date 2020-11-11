قتلى وجرحى بانفجار عبوة ناسفة في العراق

المصدر: بغداد - وام

أعلنت خلية الإعلام الأمني في مكتب رئيس الوزراء العراقي، أمس، عن مقتل وإصابة عدد من منتسبي القوات الأمنية الحكومية، بانفجار عبوة ناسفة شمال العراق.

وذكرت الخلية، في بيان، أن عبوة ناسفة انفجرت على عربة تابعة للواء المشاة 52، بالفرقة 14 في قرية بلكانة بمحافظة كركوك، ما أسفر عن مصرع اثنين أحدهما من مديرية شرطة النفط والآخر من فوج مغاوير محور الشمال للحشد الشعبي، فيما جرح ستة آخرون من الحشد الشعبي ولواء المشاة 25.

في غضون ذلك، أفاد مصدر أمني في بغداد بانتحار منتسب بجهاز المخابرات، بعد إطلاق النار على نفسه داخل داره في منطقة الزعفرانية جنوب شرق العاصمة.

كما أعلن مصدر أمني، في محافظة البصرة، انتحار فتى بشنق نفسه في داره الواقعة بمنطقة دور نواب الضباط بمركز المحافظة.

على صعيد أمني آخر، أعلنت قيادة العمليات المشتركة، أمس، انطلاق عملية أمنية واسعة، لتأمين صحراء محافظة الأنبار، غرب البلاد.

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