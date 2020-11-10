«بيونتيك - فايزر» تعلنان نجاح لقـاحهما في الحماية مــن «كورونــا» بنسبـة 90%

المصدر: عواصم - وكالات

أعلنت شركتا صناعة الأدوية الأميركية «فايزر»، والتكنولوجيا الحيوية الألمانية «بيونتيك»، أمس، أن لقاحهما للحماية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فعال بنسبة أكبر من 90%، وقالت الشركتان إنهما لم تجدا، حتى الآن، مخاوف خطيرة تتعلق بالسلامة، وتوقعتا الحصول هذا الشهر على تصريح أميركي، لاستخدام اللقاح في حالات الطوارئ.

وبحسب النتائج الأولية، تحققت الحماية ضد الفيروس لدى من أخذوا اللقاح، بعد سبعة أيام من تلقي الجرعة الثانية، و28 يوماً من تلقي الجرعة الأولى.

وأبرمت شركتا «فايزر» و«بيونتيك» عقداً بقيمة 1.95 مليار دولار، مع حكومة الولايات المتحدة، لتقديم 100 مليون جرعة لقاح بداية هذا العام، كما توصلتا إلى اتفاقات توريد مع الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكندا واليابان.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة فايزر، ألبرت بورلا: «اليوم يوم عظيم للعلم والإنسانية، وصلنا إلى هذا الإنجاز الحاسم في برنامج تطوير اللقاحات لدينا، في وقت يحتاجه العالم بشدة، مع تسجيل معدلات الإصابة أرقاماً قياسية جديدة، واقتراب المستشفيات من الامتلاء، ومكافحة الاقتصادات من أجل إعادة الفتح».

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة بيونتيك، أوغور شاهين، لـ«رويترز»، أنه متفائل من أن تأثير التحصين للقاح سيستمر لمدة عام، رغم أن ذلك غير مؤكد بَعْدُ.

وتوقعت الشركتان أنهما ستصنّعان ما يصل إلى 50 مليون جرعة من اللقاح في العالم بالعام الجاري 2020، وحتى 1.3 مليار جرعة عام 2021.

وأشاد وزير الصحة الألماني، ينس شبان، بالتقدم الذي أحرزته الشركتان في تطوير لقاح مضاد لـ«كورونا» ووصف الإعلان بأنه «مشجع للغاية».

وقال شبان: «النتائج أوضحت أن هذا المصل سيصنع فارقاً»، وأعرب عن سروره لأن شركة ألمانية كانت من بين أولى الشركات التي تحقق مثل هذه النجاحات، لكنه طالب في الوقت نفسه بانتظار إجراء المزيد من التجارب، قائلاً: «هذا لا يعني أن الموافقة ستتم غداً».

وأكد الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، في بيان، أمس، أنه يرى مؤشر «أمل» في إعلان شركتي «فايزر» و«بيونتيك» التوصل إلى لقاح فعّال بنسبة 90%، محذّراً في الوقت ذاته من أن المعركة لاتزال طويلة.

وقال بايدن في بيان: «أهنئ النساء والرجال اللامعين، الذين أسهموا في تحقيق هذا الاختراق، وفي إعطائنا سبباً للشعور بالأمل، ومن المهم أيضاً في الوقت نفسه إدراك أن انتهاء المعركة ضد (كوفيد-19) سيستغرق أشهراً إضافية».

من جانبه، أشاد الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، بإعلان شركتي «بيونتيك» و«فايزر»، واصفاً هذا الإعلان عن اللقاح بالنبأ السار، وقال في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «البورصة تسجّل ارتفاعاً كبيراً، لقاح في الطريق قريباً.. فعال بنسبة 90%، حسب تقارير.. نبأ سار!».

وقال خبير الأمراض المعدية في كلية الطب بجامعة فاندربيلت في ناشفيل بولاية تينيسي، وليام شافنر: «بيانات فاعلية اللقاح مثيرة للإعجاب حقاً. هذا أفضل مما توقعه معظمنا... الدراسة لم تكتمل بَعْدُ، لكن مع ذلك تبدو البيانات قوية للغاية».

إلى ذلك، أظهر إحصاء لـ«رويترز» أن أكثر من 50.35 مليوناً أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، منذ ظهوره، وحتى الأمس، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و255 ألفاً و87 حالة.

وأصبحت الولايات المتحدة أول دولة في العالم تتجاوز الـ10 ملايين إصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة، وذلك طبقاً لإحصاء لـ«رويترز».

وسجلت الولايات المتحدة نحو مليون إصابة بالفيروس في الأيام الـ10 الماضية، في أعلى معدل إصابات منذ أن سجلت البلاد أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في واشنطن، قبل 293 يوماً. كما سجلت عدداً قياسياً من الإصابات بلغ 131 ألفاً و420 حالة، السبت الماضي.

وتوفي أكثر من 237 ألف أميركي، جراء «كوفيد-19» منذ ظهور المرض الناجم عن فيروس كورونا لأول مرة في الصين، أواخر العام الماضي.

وأعلنت السلطات الصحية الروسية، أمس، تسجيل 21 ألفاً و798 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ووفقاً لموقع «روسيا اليوم»، فإن هذه هي أعلى حصيلة يومية للإصابات منذ بداية الجائحة.

ونقل الموقع عن غرفة العمليات، الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا، أن إجمالي الإصابات المؤكدة بـ«كورونا» في البلاد ارتفع إلى مليون و796 ألفاً و132 إصابة. كما تم تسجيل 254 وفاة جديدة ناجمة عن الفيروس خلال اليوم الأخير، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 30 ألفاً و793 حالة وفاة.

وفي إيران، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 458 حالة وفاة و10 آلاف و463 إصابة جديدة بـ«كورونا»، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ووفقاً لوكالة «بلومبرغ» للأنباء، فإن هذه هي أكبر حصيلة يومية للإصابات، تسجلها إيران منذ ظهور فيروس كورونا بها.

نتائج أولية: الحماية تحققت بعد 7 أيام من تلقي الجرعة الثانية.. و28 يوماً من تلقي الجرعة الأولى.

الشركتان تتوقعان تصنيع 50 مليون جرعة من اللقاح، خلال عام 2020.. و1.3 مليار جرعة في 2021.

الولايات المتحدة أول دولة في العالم تتجاوز 10 ملايين إصابة بـ«الفيروس»، منذ بدء «الجائحة».

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